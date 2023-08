Die Armee unterstützen – und das mit allen Mitteln: Im Südwesten der Region Saporischschja bauen zwei Ukrainer Rettungs-Buggys – freiwillig und mit recycelten Teilen. Die schnellen Frontfahrzeuge dienen dem Transport von Munition und vor allem von verwundeten Soldaten, die zu medizinischen Stabilisierungspunkten gebracht werden.

Volodymyr, freiwilliger Buggy-Konstrukteur:

»Unser Buggy hat nicht die Stärke wie ein gepanzerter Mannschaftstransporter. Aber er ist mobil und leicht. Es ist schwer, auf ihn zu zielen und fast unmöglich, ihn mit einer Panzerabwehrrakete zu zerstören. Er gleitet über auch durch schwieriges Gelände, in dem ein gepanzerter Mannschaftstransportwagen nicht vorankommt. Andererseits: Wo ein Schützenpanzer durchkommt, kommt der Buggy wiederum nicht durch. Außerdem haben wir auf jeder Seite zwei Tragen für die Evakuierung von Verwundeten montiert.«

Die beiden Freunde Dmytro und Volodymyr verbringen fast ihre gesamte Freizeit in einer Werkstatt an einem unbekannten Ort in der Region Saporischschja. Während der 33-jährige Volodymyr sich um Geldgeber, Spenden und Motoren kümmert, schraubt der ein Jahr ältere Dmytro alles zusammen.

Dmytro, freiwilliger Buggy-Mechaniker:

»Am Anfang, wenn man einen Buggy baut, denkt man: 'Oh nein, wie funktioniert das noch mal und wo kommt das hin?' Man macht dann aber einen Schritt nach dem Nächsten und merkt dann: 'Oh wow, ich bin fertig mit dem Bau!'«

Sie gehören zu einer Reihe ukrainischer Tüftler und Entwickler, die zum Teil in Heimarbeit kleine Waffen- und Unterstützungssysteme für die Armee bauen – auch ohne große Fertigungskapazitäten.

Dmytro, freiwilliger Buggy-Mechaniker:

»Selbst wenn ein Teil nur leicht abgenutzt ist, tauschen wir es gegen ein anderes Ersatzteil aus. Wenn der Buggy auf eine Mission geht, muss er funktionieren, er sollte nicht aufhören zu fahren und seine Mannschaft im Stich lassen, niemals. Das ist die einzig richtige Art, diese Buggys zu konstruieren und zu warten.«

Fünf Fahrzeuge haben die beiden eigenen Angaben zufolge schon von Grund auf neu gebaut und fünf weitere sind in Arbeit. Es ist ihr Beitrag zum Kampf gegen die russischen Invasoren.