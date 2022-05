Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag in Kiew

Wegen befürchteter Luftangriffe zum russischen Feiertag am 9. Mai hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Bürger seines Landes zu besonderer Disziplin aufgerufen. »Ich bitte alle unsere Bürger – und gerade in diesen Tagen –, den Luftalarm nicht zu ignorieren«, sagte der Staatschef am Freitag in seiner abendlichen Videoansprache. »Bitte, das ist Ihr Leben, das Leben Ihrer Kinder.«

Die Ukrainerinnen und Ukrainer sollten strikt den Anordnungen der Behörden folgen und sich an örtliche Ausgangssperren halten. Wegen der Minengefahr sei das Betreten von Wäldern verboten, die vom russischen Militär besetzt waren, sagte Selenskyj.

Am kommenden Montag, dem 9. Mai, feiert Russland den sowjetischen Sieg über Hitler-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. In der Ukraine wird befürchtet, dass Russland zu diesem Tag des Sieges besonders heftige Angriffe auf die Ukraine planen könnte. In einigen Städten nahe der Front sollen mehrtägige Ausgangssperren gelten. Tag des Sieges ist enorm wichtig für Russland In Moskau wird es am 9. Mai eine Parade geben. Aus detaillierten Grafiken des russischen Verteidigungsministeriums geht hervor, dass daran in diesem Jahr rund 10.000 Menschen teilnehmen werden – 2000 weniger als im vergangenen Jahr. Insbesondere die Rede von Wladimir Putin wird mit Spannung erwartet.

Der ukrainische Militärgeheimdienst warnte dieser Tage, dass Russland Vorbereitungen für eine große Mobilmachung treffe. Auch in Nato-Mitgliedstaaten wird spekuliert, dass Putin den für sein Land so wichtigen Feiertag des Sieges nutzen könnte, um der Ukraine offiziell den Krieg zu erklären und eine Generalmobilmachung anzukündigen. Allerdings halten viele Beobachter das immer noch für unwahrscheinlich: Zu groß erscheinen die innenpolitischen Risiken einer vollständigen Mobilmachung. Ukraine will auch Soldaten aus Asow-Stahlwerk retten In seiner Videoansprache am Freitagabend äußerte sich Selenskyj auch zur Situation in Mariupol. Man suche nach Wegen, um auch ukrainische Soldaten aus dem umkämpften Stahlwerk zu retten, sagte er. »Einflussreiche Vermittler, einflussreiche Staaten« seien daran beteiligt. Details nannte er nicht.

Bei den bisherigen Evakuierungen durften nur Zivilisten, meist Frauen, Kinder oder ältere Menschen, das Werk in Richtung ukrainisch kontrolliertes Gebiet verlassen. Am Freitag waren es 50 Personen, wie Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk mitteilte. Soldaten und viele Verwundete sitzen dagegen in dem letzten Verteidigungsposten der Ukrainer in Mariupol fest. Russische Truppen beschießen seit Tagen das mit Bunkern und Tunneln stark befestigte Fabrikgelände. Zuletzt versuchten russische Truppen auch, das Werk zu stürmen. Selenskyj sagte am Freitag, es werde keine Gespräche mehr mit Russland geben, wenn die Zivilisten und Soldaten in Asow-Stahlwerk getötet würden.