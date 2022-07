Russlands Raketenangriffe »Jeder hier hat jetzt Angst«

Winnyzja, Ukraine

Schutt und Asche in Winnyzja, rund 260 Kilometer entfernt von Kiew – einer jener Orte fernab der Kampfgebiete, die die russischen Streitkräfte in den vergangenen Tagen mit Raketen beschossen haben.

Thore Schröder, DER SPIEGEL

»Wir stehen hier auf dem Platz des Sieges, im Zentrum von Winnyzja, wo am Donnerstagmorgen insgesamt drei russische Raketen eingeschlagen sind. Eine davon hier, direkt hinter mir, mitten auf dem Platz. Insgesamt 24 Menschen sind dabei gestorben. Und dieses Denkmal hier hinter mir ist eine Erinnerung an die Gründung der ukrainischen Luftwaffe 1992 und damit bekommt dieser Angriff letztlich auch einen symbolischen Wert, und zwar, dass die Russen überall in der Ukraine zuschlagen können, wo sie wollen.«

Vier Kinder starben bei dem Raketenangriff, darunter die vierjährige Lisa. Am Sonntag wurde das Mädchen beerdigt. Ein Video, das Lisas Mutter am Tag des Angriffs auf Instagram postete. Iryna Dmitrieva liegt den ukrainischen Behörden zufolge schwer verletzt im Krankenhaus.

Das russische Verteidigungsministerium behauptet weiterhin, dass nur militärische Ziele angegriffen werden – die Bilder und Berichte aus den getroffenen Orten lassen daran zweifeln, etwa aus Tschuhujiw bei Charkiw, wo bei einem russischen Raketenangriff am Samstag drei Menschen ums Leben kamen.

Tschuhujiw, Ukraine/16. Juli 2022

Halyna Minaeva, Bürgermeisterin Tschuhujiw

»Über was für militärische Zielen reden wir? Zerstörte Häuser, Schulen, beschädigte Kindergärten, sind das militärische Ziele? Das sind alles zivile Einrichtungen. Heute gibt es viele Familien, die ihr Dach über dem Kopf verloren haben. Sie haben keine Wohnungen, keine Häuser. Die Menschen haben ihr ganzes Leben lang für einen normalen Lebensstandard gearbeitet. Heute hat ihnen der Feind das alles genommen.«

Die Menschen stehen vor dem Nichts und verfluchen Wladimir Putin.

Raisa Shapoval, Anwohnerin

»Ich möchte ihm sagen, bitte sagt es ihm jemand, dass er verrückt geworden ist, dass er seinen Verstand verloren hat. Wie ist es möglich, dass all diese Geschosse, Bomben und Raketen eingesetzt werden, jetzt im 21. Jahrhundert? Nicht einmal die Deutschen haben so etwas getan.«

Winnyzja, Ukraine

In Winnyzja versuchen die Menschen, sich nach dem verheerenden Angriff ihren Alltag zurückzuholen. Doch das wird wohl vorerst nicht gelingen.

Thore Schröder, DER SPIEGEL

»Heute, ein paar Tage später, geht das Leben hier in der Stadt zumindest augenscheinlich ganz normal weiter: Die Menschen gehen im Park spazieren, die Angler versuchen Fische zu fangen aus dem Fluss. Bei uns im Hotel gab es heute sogar eine Hochzeitsfeier. – Aber jeder, mit dem man spricht, sagt einem, dass sich etwas ganz fundamental geändert hat, hier in der Stadt: Jeder hier hat jetzt Angst. Und auch das war sicher ein Ziel dieser Attacke.«