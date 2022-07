Geburtsklinik im Donbass Wo der Tod präsent ist, wenn das Leben beginnt

In der Geburtsklinik in Pokrowsk im Donbass gilt die Zwei-Mauer-Regel: Nur Räume, die zwei fensterlose Wände haben, werden als Kreißsaal genutzt, wegen der Bomben. In dem Wahnsinn aus Alarm und Beschuss bringen Frauen ihre Babys zur Welt.