Wolodymyr Selenskyj ist nun auch Hauptdarsteller einer Graphic Novel. Die Lebensgeschichte des ukrainischen Präsidenten ist jüngst unter dem Titel »Political Power« in der neuesten Biografie des US-amerikanischen Verlages TidalWave Productions erschienen.

Auf 22 Seiten erzählen Schriftsteller Michael Frizell und Zeichner Pablo Martinena die Geschichte von Selenskyj, der einst einen fiktiven Präsidenten in der TV-Serie »Diener des Volkes« spielte und dann 2019 ohne politische Erfahrung tatsächlich das Amt übernahm – mit der Ankündigung , den Krieg in der Ost­ukraine zu beenden.

Stattdessen ist er inzwischen Präsident eines Landes, das sich seit nunmehr knapp drei Monaten gegen den russischen Angriff wehren muss. In dieser Zeit ist Selenskyj medial zu einer Art Kultfigur geworden, nicht zuletzt durch ihn selbst befeuert mithilfe zahlreicher unermüdlicher Videos und Posts in den sozialen Medien. So überrascht es nur wenig, dass es nun auch einen Comic über ihn gibt.