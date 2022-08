Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat derweil mit den Spitzen von Militär und Sicherheitsapparat über die nächsten Schritte im Krieg gegen Russland beraten. Das teilte das Präsidialamt in Kiew mit. Selenskyj ging auch in seiner abendlichen Videoansprache auf die Sitzung ein. Details nannte er nicht, kündigte jedoch an: »Die Besatzer werden die Folgen spüren, in den weiteren Aktionen unserer Verteidiger.« Kein Angriff auf ukrainische Städte werde unbeantwortet bleiben.

»Saporischschja, Orichiw, Charkiw, Donbass – sie werden für alle eine Antwort bekommen«, sagte Selenskyj. Nach Angaben des Präsidialamtes ging es um bei dem Treffen um die Lage an der Front, den Bedarf der Armee und die Koordination mit internationalen Partnern.