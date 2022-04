Serhiy Volyna meldet sich zu Wort – zum wiederholten Mal. Der Kommandant der letzten ukrainischen Einheiten in Mariupol ist zum Gesicht und zur Stimme der belagerten Menschen in der Hafenstadt geworden. Denn seine Videobotschaft sendet er nach eigenen Angaben erneut aus dem von russischen Truppen eingekesselten Stahlwerk Asowstal

Serhiy Volyna, Kommandant 36. Marinebrigade

»Rettet Mariupol, evakuiert uns. Es ist nicht 1940, sondern 2022. Menschen hier werden sterben. Die Verletzten werden an ihren Wunden sterben. Zivilisten werden hier mit uns sterben. So wie sie in Bunkern, in ihren Häusern, in Wohnblocks in der ganzen Stadt getötet werden. So viele Menschen sind schon in dieser Stadt gestorben, die Stadt wurde regelrecht ausradiert. Vielen Dank, wir hoffen auf Eure Hilfe.«

Schon in der vergangenen Woche hatte sich Volyna verzweifelt an die Öffentlichkeit gewandt.

Serhiy Volyna, Kommandant 36. Marinebrigade

»Das ist unser Appell an die Welt. Dies könnte unsere letzte Bitte um unser Leben sein. Wir stehen vor unseren letzten Tagen, vielleicht Stunden.«

Seine schlimmsten Befürchtungen blieben bislang aus. Wladimir Putin entschied sich dagegen, das Stahlwerk stürmen zu lassen, stattdessen wurde es weiter abriegelt. Dramatisch bleibt die Lage dennoch

Volyna berichtet, dass hier,auf dem Gelände des riesigen Industriekomplexes mindestens 600 Kämpfer aus seiner Einheit verletzt seien, ohne medizinische Versorgung. Die Drohnenaufnahmen vom Gelände veröffentlichte das russische Verteidigungsministerium

Volynas 36. Marinebrigade kämpft auf dem Gelände gemeinsam mit dem von Nationalisten dominierten Azow-Regiment seit mehr als zwei Monaten gegen die russischen Invasionstruppen. Ein Angehöriger des Regiments veröffentlichte nun Aufnahmen, die verletzte Zivilisten auf dem Gelände des Werks zeigen sollen. Sie hatten Schutz bei den ukrainischen Einheiten gesucht. Noch immer sollen in den Bunkeranlagen Hunderte Menschen, darunter Angehörige der Stahlarbeiter, Frauen und Kinder, unter unmenschlichen Umständen ausharren.

Kiew, Ukraine

frei: Save Azovstal

Rettet Azovstal, rettet Mariupol! – skandieren diese Frauen in Kiew. Eine kleine Demonstration mitten im Krieg, mit einem dringenden Hilferuf:

Julia, Ehefrau eines Azow-Kämpfers

"Wir rufen die Weltgemeinschaft und die Regierungschefs der Welt auf, einen humanitären Korridor für unsere Kämpfer und Zivilisten zu sichern, damit sie aus Mariupol und dem Stahlwerk Asovstal herauskommen. Im Keller von Asovstal gibt es viele verwundete Soldaten, die an einer Sepsis sterben. Ihnen gehen die Medikamente aus, und sie haben keine Nahrungsvorräte mehr. Aber es gibt noch eine Chance, sie mit diplomatischen Mitteln zu retten. Ich appelliere an die gesamte Weltgemeinschaft."

Jaroslawa Iwantsowa, Ehefrau eines Azow-Kämpfers

»Wir wollen, dass die europäische Gemeinschaft uns hilft, unsere Männer zu befreien. Offenbar ist es nicht möglich, die Blockade von Mariupol militärisch zu durchbrechen. Deshalb bitten wir

Europa um Hilfe. Wir brauchen lebende Helden, keine gefallenen Helden.«

Zusicherungen, Zivilisten aus Mariupol zu evakuieren, wurden bisher wiederholt nicht eingehalten.

Wladimir Putin hatte zuletzt nach seinem Gespräch mit Uno-Generalsekretär Guterres prinzipiell einer Evakuierung von Zivilisten aus der Asowstal-Anlage zugestimmt. Die ukrainische Seite will damit noch am Freitag beginnen – ob sie wirklich zustande kommt, ist allerdings fraglich.