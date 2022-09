Saporischschja

»Sofortige Maßnahmen« seien in dem von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerk Saporischschja unbedingt erforderlich, um ein Unglück zu verhindern – so der Aufruf des UN-Generalsekretärs António Guterres an Russland und Ukraine. Beide Seiten müssten sich dazu verpflichten, keine militärischen Aktivitäten in Richtung des AKWs oder von dort aus zu unternehmen.

Auch die Internationale Atomenergiebehörde hatte in ihrem Bericht die Einrichtung einer Sicherheitszone gefordert.

Rafael Grossi, IAEA-Chef

»Die Angriffe – ob bewusst oder nicht –, die Einschläge in diese Anlage, deren Spuren ich selbst und meine Experten sehen konnten, sind schlicht inakzeptabel. Wir spielen mit dem Feuer und etwas sehr, sehr Katastrophales könnte passieren!«

Die Einwohner von Saporischschja bezweifeln, dass die Inspektion der Internationalen Atomenergiebehörde unter den derzeitigen Bedingungen überhaupt etwas nützt:

ARTUR ILOV, Einwohner Saporischschja

»Gemessen nach der Schnelligkeit, mit der diese Mission durchgeführt wurde, und an der Art und Weise, wie schnell ihr Hauptvertreter abgereist ist: Die russischen Soldaten gaben meiner Meinung nach nicht die Möglichkeit, die Station und alles andere ordnungsgemäß zu inspizieren.«

LESIA DOROKHOVA, Geflüchtete aus Melitopol

»Nun, ich habe den Eindruck, dass sie, wie Sie sagen, »für´s Protokoll« gekommen sind. Sie haben sich umgesehen und eine Art Schlussfolgerung gezogen. Ja, sie haben zwei ihrer Spezialisten noch vor Ort gelassen. Jetzt rufen sie als Spezialisten auf diesem Gebiet der ganzen Welt »SOS« zu und »lasst uns etwas tun«, das diesen Verrückten stoppen könnte. Ich weiß nicht einmal was, aber es muss etwas getan werden. Ich denke, der internationale Einfluss könnte stärker sein als heute. Das sehe ich nicht.«

DMYTRO LUSHCHENKO, Einwohner Saporischschja

»Ob sich etwas zum Besseren wenden wird, was den Beschuss der Anlage angeht? Ich denke, in diesem Stadium wird sich die Situation nicht radikal ändern.«

In dem Bericht der IAEA-Inspektoren äußerten die Experten die Sorge vor einem drohenden nuklearen Unfall. Mit Blick auf den Zustand von Europas größtem AKW sei die derzeitige Situation »unhaltbar« – so das Fazit der Behörde.