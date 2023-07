Eine ukrainische Artillerieeinheit feuert auf russische Truppen nahe Bachmut. Kiew meldete am Mittwoch Erfolge bei den Kämpfen in der Nähe der von Russland besetzten Stadt.

Die Soldaten hier haben eine klare Botschaft an den Feind: »Aus Rache für die Kameraden« steht auf dieser Granate. Damit den Ukrainern im Kampf gegen Putins Invasionsarmee nicht die Munition ausgeht, haben mehrere Staaten im Rahmen des Nato-Gipfels Kiew weitere Waffenlieferungen zugesagt. Und die werden dringend benötigt.

»Zaporozhets«, Aufklärer in der Artilleriedivision:

»Im Moment brauchen wir die Nato, um Waffen zu bekommen. Alles andere brauchen wir nicht. Geld hat für uns, für die Soldaten, die an der Front kämpfen, keinen Wert. Für uns ist es wichtig, Munition und Waffen zu bekommen, damit wir vorrücken können.«

Die ukrainische Gegenoffensive ist im vollen Gange. Die Russen leisteten allerdings starken Widerstand, erklärte ein Sprecher des Generalstabs der Streitkräfte. Sie würden Einheiten verlegen und Reserven einsetzen. Trotzdem setze Dochdie Ukraine die im Mai begonnene Gegenoffensive fort. Wie groß die jüngsten Geländegewinne sind, ist nicht bekannt.

»Zaporozhets«, Aufklärer in der Artilleriedivision:

»Vor drei bis vier Wochen hätten wir es wegen der intensiven Bombardements nicht geschafft, bis hier zu kommen. Aber jetzt merken wir, dass den Russen die Munition und die Leute ausgehen. Sie sind erschöpft, und das kann jeder sehen. Der Krieg dauert nun schon anderthalb Jahre an, und auch ihre Ressourcen sind begrenzt.«

Die G7-Gruppe will der Ukraine die Lieferung moderner Ausrüstung für ihre Luft- und Seestreitkräfte in Aussicht stellen. Dies erklärten die westlichen Industriestaaten am Rande des Nato-Gipfels. Die G7 sagten der Ukraine auch zu, sie langfristig militärisch unterstützen zu wollen.

Der ukrainische Präsident Selenskyj bezeichnete die Erklärung schon vor ihrer Veröffentlichung als »wichtiges Signal«. Der Kreml hingegen sieht in den langfristigen Zusagen für die Ukraine eine Gefahr für die Sicherheit Russlands. Das Vorhaben der G7 sei ein »schwere Fehler«, hieß es.