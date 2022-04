Mariupol in der Ost-Ukraine – eine völlig verwüstete Stadt, seit Wochen umzingelt und belagert von russischen Truppen. Von einst 450.000 Bewohnern sollen laut der Stadtverwaltung noch rund 100.000 in der Ruinenstadt ausharren – es mangelt ihnen an allem. Bereits vor Wochen wurde ein wichtiger Kanal der Wasserversorgung durch Bomben zerstört.

Name unbekannt, Einwohnerin aus Mariupol

»Sie müssen schnell die Wasserversorgung reparieren. Wie sollen wir ohne Wasser leben? Es ist furchtbar.«

Olga, Einwohnerin aus Mariupol

»Ich liebe meine Wohnung. Ich liebe es, in der Nähe des Meeres zu leben. Ich bin hier geboren. Und ich habe diese Stadt geliebt. Jetzt weiß ich es nicht weiter. Ich bin gerade erst in den Ruhestand getreten und weiß nicht, was aus meiner Rente wird. Wir haben Angst vor dem Unbekannten. Das ist es, was uns am meisten Angst macht. Das Unbekannte und die Verwüstung.«

Das wenige Wasser, dass es noch gibt, müssen die Bewohner dieses Wohnblocks von weit herholen – nicht alle sind dazu gesundheitlich in der Lage. Bei jedem Weg riskieren sie ihr Leben.

Die letzten Verteidiger der Stadt haben sich in diesem Stahlwerk verschanzt – in der Teils unter der Erde verlaufenden Anlage sollen sich werden neben Kämpfern des nationalistischen Asow-Regiments wohl auch etwa 1000 Zivilisten befinden vermutet. Russische Überschallbomber sollen hier erstmals in diesem Krieg zum Einsatz gekommen sein, um das Gelände flächendeckend zu bombardieren.

Präsident Selensky j dankte den Kämpfern in Mariupol und anderen belagerten Städten in der Nacht zu Dienstag und verkündete, dass die russischen Invasoren sich neu an der Ostfront formiert hätten.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine

»Es ist jetzt eindeutig, dass die russische n Truppen die Schlacht um den Donbas s begonnen haben, für die sie sich lange vorbereitet haben. Ein sehr großer Teil der gesamten russischen Armee ist jetzt auf diese Offensive ausgerichtet. Egal, wie viele russische Soldaten dorthin getrieben werden, wir werden kämpfen.«

Für die Bewohner von Mariupol wird die Lage somit noch gefährlicher — Einrichtungen von Fluchtkorridoren sind immer wieder gescheitert. Die Vereinten Nationen versuchen derzeit gemeinsam mit der Türkei, eine sogenannte »humanitäre Kontaktgruppe« unter Beteiligung der Ukraine und Russlands einzurichten, um so die Menschen aus Mariupol zu retten.