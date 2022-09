Selenskyj sprach von »Massengrab«, verwies aber auf weitere Ermittlungen

Der Fund eines Friedhofs mit mehr als 440 Gräbern in Isjum weckte zunächst Erinnerungen an Butscha. Dem Internetsender Hromadske zufolge war darunter auch ein Massengrab, in dem bis zu 25 getötete ukrainische Soldaten liegen. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach in einer ersten Reaktion von einem »Massengrab«, verwies aber zugleich auf weitere Ermittlungen.