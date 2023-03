»Die Gräueltaten von Butscha vor einem Jahr führten der Welt vor Augen, was Putins Krieg bedeutet. Auch mir haben sich die Bilder eingebrannt«, schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz am Jahrestag auf Twitter. »Diese Verbrechen dürfen nicht straflos bleiben. Dafür stehen wir geeint hinter der Ukraine. Russland wird nicht siegen!« Scholz wird am Nachmittag per Videobotschaft zur Gedenkveranstaltung zugeschaltet.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erinnerte in einer Videobotschaft unter anderem an junge Männer, denen mit auf den Rücken gefesselten Händen in den Kopf geschossen worden war. »Nicht einmal Frauen und Kinder wurden verschont«, sagte von der Leyen. Die kaltblütigen Hinrichtungen seien Teil eines größeren Plans. Der Kreml wolle die Ukraine, ihre Unabhängigkeit und ihre Demokratie beseitigen.