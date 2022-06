Johnson stellt Vier-Punkte-Plan auf

Johnson formulierte in seinem Beitrag einen Vier-Punkte-Plan für »dauerhafte finanzielle und technische Hilfe« für die Ukraine. Teile davon sollten »für die kommenden Jahre« beibehalten und eventuell verstärkt worden. Ausdrücklich warnte Johnson davor, russische Gebietsgewinne in der Ukraine dauerhaft hinzunehmen. Dies dem russischen Präsidenten Putin zu ermöglichen, werde die Welt nicht friedlicher machen. Johnson schrieb wörtlich: »Eine solche Farce wäre der größte Sieg für einen Aggressor in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg.«

Am Samstag hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zum ersten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs der die Frontlinie in der Südukraine besucht. Auf einem offiziellen Video war zu sehen, wie Selenskyj am Samstag ein schwer beschädigtes Gebäude der Regionaladministration in Mykolajiw inspizierte.