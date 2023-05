Jewgeni Prigoschin macht Ernst – zumindest vor der Kamera. In einem am Donnerstag auf Telegram veröffentlichten Video erklärt der Wagner-Chef, der Abzug seiner Kämpfer aus der Stadt Bachmut habe begonnen. So hatte er es bereits im Vorfeld angekündigt. Einheiten der regulären Armee sollen an ihre Stelle rücken.

Jewgeni Prigoscin, russischer Oligarch:

»Wir ziehen Einheiten aus Bachmut ab. Es ist 5:00 Uhr am 25. Mai. Vor dem 1. Juni werden die meisten Einheiten hinter die Front verlegt. Wir übergeben Stellungen, Munition an das Militär, alles, einschließlich Essensrationen. Für den Fall, dass sich das Militär in einer schwierigen Situation befindet, lassen wir natürlich diejenigen unserer Kämpfer zurück, die eine entscheidende Rolle bei der Eroberung von Bachmut gespielt haben.

Damit verweist der Oligarch auf zwei Kämpfer, die sein besonderes Vertrauen zu genießen scheinen. Sie sollen nach seinen Angaben in Bachmut zurückbleiben, um die russischen Truppen zu unterstützen.

Jewgeni Prigoschin, russischer Oligarch:

»Kommt her, Jungs… Biber und Dolik. Das ist Biber und das ist Dolik. In dem Moment, in dem sich das Militär in einer schwierigen Situation befindet, werden sie aufstehen und der ukrainischen Armee den Weg versperren. Leute, schikaniert das Militär nicht.«

Weiter erklärt Prigoschin, man lasse den nachfolgenden Truppen Seife und Munition zurück, man selbst habe noch genug davon. Ihre Zahnbürsten würden seine Leute allerdings mitnehmen. Das Video wirkt auffällig inszeniert und ist offensichtlich Teil des seit Monaten andauernden Machtkampfs zwischen Prigoschin und der russischen Armeeführung.

Am Wochenende hatte Moskau die Einnahme der letzten ukrainischen Stellungen im Stadtbereich von Bachmut verkündet.

Kiew bestreitet die vollständige Einnahme der Stadt dagegen weiterhin.

So oder so ist klar: Selbst wenn die russischen Angreifer die ukrainischen Truppen aus der Stadt selbst vertrieben haben – ein entscheidender militärischer Erfolg ist das wohl nicht.

Denn die Kämpfe in den Vororten und rund um Bachmut dauern an. Als Beleg dafür veröffentlichte das ukrainische Militär am Dienstag neue Aufnahmen der Bodycam eines Soldaten.. In der vergangenen Woche hatten ukrainische Einheiten Berichten zufolge rund um die Stadt Geländegewinne erzielt. Der Krieg im Donbass geht weiter.