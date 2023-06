Die Nachricht kam am frühen Morgen, die ersten Bilder etwas später: Luftaufnahmen zeigen den halb zerstörten Kachowka-Staudamm in der Region Cherson.Der rund drei Meter lange Damm staut den Dnjepr-Fluss im Süden der Ukraine, nun ist er gebrochen. Die genaue Ursache ist noch unklar Sicher ist aber: Der Stausee hält rund 18 Milliarden Kubikmeter Wasser, die nun zu großen Teilen in Richtung Süden abfließen. Der Damm befindet sich im von Russland kontrollierten Teil der Region. Nach dem Abzug russischer Truppen im November 2022 ist nur noch das Ostufer des Flusses von russischen Truppen besetzt. Das Westufer befindet sich seitdem in ukrainischer Hand. Dutzende Ortschaften und Zehntausende Menschen sind nun von Überflutungen bedroht –auf beiden Seiten des Dnjepr. Dabei fließt das Wasser stärker in die russisch-besetzten Gebiete am Ostufer, da diese niedriger gelegen sind. (Karte). Der deutsche Hydrologe Arnd Hartlieb schätzt die Folgen des Dammbruchs so ein:

Arnd Hartlieb, Hydrologe:

»Das ist wirklich ein Riesenloch mit einem gewaltigen Abfluss, der jetzt da durchströmt. Also, das ist wirklich eine katastrophale Situation. Man hat auch mit Sicherheit keine Chance, jetzt direkt hier an der Schadstelle noch irgendwas zu reparieren, zu richten. Also, da glaube ich, ist es unkontrollierbar, was da gerade passiert. Das ist mal das Wichtigste, dass man die Leute jetzt evakuiert, dass man die aus der Gefahrenzone rausbringt und dass man hoffentlich genug Zeit hat, dass das passiert.«

Erste Aufnahmen aus der Region zeigten überflutete Straßen in Cherson. Die direkt am Staudamm gelegene unter russischer Kontrolle stehende Stadt Nowa Kachowka steht unter Wasser. Große Areale in der Region sind überflutet.

Oleksander Syomuk, Anwohner

»Ich bin in Cherson, es ist 10.30 Uhr. Nach einer Explosion am Kachowka-Damm ist der Strom im Dnjepr und seinen Nebenflüssen sehr stark. Der Wasserstand ist um einen Meter gestiegen. Wir werden sehen, wie es weitergeht, aber wir hoffen auf Besserung.«

Doch wie kam es überhaupt zu dem Dammbruch? Kiew wirft der russischen Regierung vor, das Bauwerk aus strategischen Gründen gezielt gesprengt zu haben und spricht von einem Terror-Akt. . Moskau dagegen macht ukrainischen Raketenbeschuss für die Explosion verantwortlich. Auch international gab es erste Reaktionen:

Jens Stoltenberg, Nato-Generalsekretär:

»Russland hat den Frieden in Europa erschüttert. Die Zerstörung des Kachowka-Damms bringt heute Tausende Zivilisten in Gefahr und verursacht schwere Umweltschäden. Dies ist ein ungeheuerlicher Akt, der einmal mehr die Brutalität Russlands im Krieg gegen die Ukraine demonstriert.«

Der Damm liegt genau an der Frontlinie und wurde vermutlich mehrfach beschädigt. Ukrainische Offizielle hatten in den vergangenen Monaten außerdem immer wieder vor einer möglichen Zerstörung des Staudamms und den schwerwiegenden Folgen gewarnt. Dabei spielt auch das etwa 140 Kilometer entfernte Atomkraftwerk Saporischschja eine Rolle. Der Stausee versorgt das ebenfalls russisch besetzte AKW mit Kühlwasser. Jedoch sei die Lage hier aktuell nicht bedrohlich, hieß es von der ukrainischen Energiebehörde Energoatom. Die Anlage verfüge noch über ausreichende Kühlwasser-Reserven.