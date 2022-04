Die Ukraine hat am Montag erneut keine Fluchtkorridore für Zivilisten in den umkämpften Gebieten geöffnet. Das teilte die ukrainische Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk mit und berichtete von vorherigen »langen und schwierigen Verhandlungen« über entsprechende Evakuierungswege mit Russland , die offenbar gescheitert sind.

»Aus Sicherheitserwägungen wurde heute die Entscheidung getroffen, keine humanitären Korridore zu eröffnen«, so Wereschtschuk in einem Beitrag im Messengerdienst Telegram. Sie warf der russischen Seite vor, weiterhin Fluchtrouten zu »beschießen und zu blockieren«. Damit würde Russland »gegen das Völkerrecht verstoßen«.

Insbesondere hatte die Ukraine für Montag versucht, sichere Fluchtwege für Städte wie Mariupol, Berdyansk, Tokmak, Energodar und in den Gebieten Kherson und Luhansk einzurichten. Wereschtschuk schrieb an Russland gerichtet auf Telegram: »Ihre Weigerung, diese humanitären Korridore zu öffnen, wird in Zukunft die Grundlage dafür sein, dass alle Beteiligten wegen Kriegsverbrechen zur Verantwortung gezogen werden.«

Berichte über Schüsse auf flüchtende Zivilisten

Bereits am Sonntag konnte die Ukraine nach eigenen Angaben keine sicheren Fluchtkorridore öffnen, über die sich Menschen aus umkämpften und belagerten Städten in Sicherheit bringen konnten. In den Vortagen waren entsprechende Routen in verschiedenen Städten noch geöffnet und es konnten sich nach ukrainischen Berichten immerhin knapp 1500 Menschen in Sicherheit bringen. Das dürfte dennoch nur ein Bruchteil der Menschen sein, die weiterhin in Städten festsitzen, die von Russland beschossen und belagert werden.

Immer wieder gibt es Berichte, dass flüchtende Zivilisten von russischen Streitkräften beschossen werden. Zuletzt berichtete der Gouverneur von Luhansk, Serhij Hajdaj, dass in der Kleinstadt Kreminna vier Zivilisten auf der Flucht erschossen worden seien. Er machte russische Kräfte dafür verantwortlich, dass die Flüchtenden in ihrem Auto im Westen der ostukrainischen Provinz Luhansk beschossen wurden.