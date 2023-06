Drei Tote nach Luftangriff Kiew leitet Ermittlungen zu mutmaßlich verschlossenem Bunker ein

Bei einem russischen Raketenangriff waren in Kiew mehrere Menschen ums Leben gekommen – womöglich weil sie es nicht rechtzeitig in einen Schutzraum schafften. Bürgermeister Vitali Klitschko will nun alle Bunker prüfen lassen.