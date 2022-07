»Der Wiederaufbauprozess muss transparent sein«

In der gemeinsamen Erklärung zum Abschluss des Treffens geht es nun um die Verpflichtung zu einem demokratischen Prozess, an dem die ganze Gesellschaft teil hat, aber auch um die Einbindung privater Unternehmen, eine grüne Transformation hin zu einer CO 2 -freien Gesellschaft, eine digitalisierte Verwaltung und Aufbauprojekte frei von Vetternwirtschaft und Bereicherung. »Der Wiederaufbauprozess muss transparent sein«, heißt es in der Erklärung. »Die Rechtsstaatlichkeit muss systematisch gestärkt und die Korruption ausgemerzt werden.«