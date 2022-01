»Deutliche Botschaft an den Kreml« Johnson will Zahl der britischen Soldaten in Osteuropa verdoppeln

Großbritannien setzt im Ukraine-Konflikt mit Russland weiter auf Abschreckung: Premier Boris Johnson kündigte an, die Militärpräsenz in der Region deutlich auszuweiten – verbunden mit einer Warnung an den russischen Präsidenten.