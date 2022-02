+++ Livestream +++ So reagiert die Nato auf die Sicherheitskrise in Osteuropa

Die Nato will wegen der angespannten Lage an der russisch-ukrainischen Grenze ihre militärische Präsenz in Osteuropa weiter ausbauen. Die Pressekonferenz von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Livestream.