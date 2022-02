+++ Update zur Krise in Osteuropa +++ Ukrainischer Botschafter fordert Scholz zu hartem Ultimatum an Putin auf

Bundeskanzler Olaf Scholz verhandelt heute in Moskau – vorab richtet der ukrainische Botschafter in Deutschland einen Appell an ihn. Und: Die Linke schlägt Angela Merkel als Krisenvermittlerin vor. Der Überblick.