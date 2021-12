Vor Videogipfel zum Ukrainekonflikt US-Präsident Biden verschärft den Ton gegenüber Putin

Am Dienstagabend wollen Joe Biden und Wladimir Putin per Videoschalte über die Situation in der Ukraine beraten. Vorher erhöht Washington den Druck: Im Falle eines Einmarschs drohten Moskau harte Sanktionen.