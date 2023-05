Der Kreml selbst wies die Berichte seiner Militärblogger und von Wagner-Chef Prigoschin zurück. »Die einzelnen Erklärungen auf Telegram über einen ›Durchbruch‹ an mehreren Stellen der Frontlinie entsprechen nicht der Realität«, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau am Donnerstagabend. Einheiten würden »weiterhin den Westteil der Stadt befreien«. »Die allgemeine Lage im Gebiet der militärischen Spezialoperation ist unter Kontrolle«, hieß es.

Die Angaben konnten ebenso wenig überprüft werden wie die der ukrainischen Gegenseite.

»Wo, verdammte Scheiße, ist die Munition?«

Wagner-Chef Prigoschin berichtete bereits vor einer Woche von einer drohenden Niederlage in Bachmut und ging dabei vor allem Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow scharf an. »Schoigu, Gerassimow, wo, verdammte Scheiße, ist die Munition?«, schrie er in dem Video, das ihn vor Leichen angeblicher Wagner-Kämpfer zeigte.