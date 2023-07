Mindestens 50 Kriegsgefangene waren bei der Explosion in dem von Russland kontrollierten Gefängnis in der Region Donezk getötet worden. Nach Angaben der russischen Armee wurden weitere 73 Menschen verletzt. Die Einrichtung befand sich russisch besetzten Gebiet in der Ostukraine.

In dem Gefängnis waren auch Mitglieder des ukrainischen Asow-Regiments inhaftiert. Die Kämpfer waren im Mai 2022 nach erbitterten Gefechten um das Asow-Stahlwerk in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol in russische Kriegsgefangenschaft geraten.