Der Feind ist nur noch wenige Autominuten entfernt. Die Bewohner von Rubischne in der Region Luhansk im Osten der Ukraine bereiten sich auf das Eintreffen der russischen Invasoren vor.

Bewohnerin Olga führt durch einen Luftschutzbunker, der sich im Keller eines Kindergartens befindet.

O-Ton Bunker-Bewohnerin Olga: "Wir haben unsere eigene Apotheke, zumindest etwas in der Art. Aus dieser Hausapotheke können wir nicht nur den Menschen hier unten helfen, sondern auch den Leuten in der Umgebung, und das tun wir auch.

Derzeit leben etwa 140 Personen in dem Gebäude. Aber sie waren auch schon 600 hier unten im Schutzraum, erzählt Olga. Auch Valentina lebt seit fast drei Monaten hier.

O-Ton Bunker-Bewohnerin Valentina: "Ich bin hier eingezogen, als der Beschuss begann. Das ist eigentlich eine Untertreibung. Sie begannen, die Stadt zu bombardieren. Am 24. Februar fingen die militärischen Aktivitäten in der Nähe an. Ich blieb noch bis zum 9. März zu Hause. Aber dann konnte ich nicht länger bleiben, weil man sich nicht mehr in einer Wohnung aufhalten konnte."

Ein großer Teil der rund 60.000 Bewohner von Rubischne ist geflohen. Die Region ist seit Wochen heftigen Kämpfen aufgesetzt. Die strategisch wichtige Industriestadt Sjewjerodonezk ist nur wenige Kilometer entfernt.

Laut dem Regionalgouverneur ist der Großteil der Stadt bereits unter russischer Kontrolle.

Fällt die Stadt in Gänze, hätte Russland eines seiner Kriegsziele erreicht: die komplette Kontrolle des Gebiets Luhansk.

Im Luftschutzbunker von Rubischne harrt ein Teil der Menschen weiter aus. Ihnen bleibt nichts, als abzuwarten.

O-Ton Bunker-Bewohnerin Olga: Wie ihr sehen könnt, bereiten wir gerade das Abendessen vor. Zum Mittag hatten wir Erbsensuppe. Wir werden mit Lebensmitteln versorgt, wir haben hier keine humanitäre Katastrophe."