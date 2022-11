Am von Russland besetzten AKW Saporischschja hat es am Samstag und Sonntag erneut Explosionen gegeben. Das teilte die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) am Sonntag mit. IAEA-Experten vor Ort hätten von Dutzenden Einschlägen in der Nähe und auf dem Gelände der größten europäischen Atomanlage berichtet, teilte die Behörde mit. Das Management der Anlage habe Schäden an einigen Gebäuden, Systemen und Geräten gemeldet. Die nukleare Sicherheit sei jedoch bislang nicht beeinträchtigt. Es habe keine Verletzten gegeben.