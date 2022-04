»Die schockierenden Bilder aus Butscha sind ganz offensichtlich nur die Spitze eines Eisbergs der Grausamkeit und Brutalität«, sagte Janine Uhlmannsiek, Expertin für Europa und Zentralasien bei Amnesty International in Deutschland . »Alle Belege sprechen dafür, dass wir es hier mit Kriegsverbrechen zu tun haben.« Amnesty International hatte in den vergangenen Wochen mit mehr als 20 Menschen aus Orten nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew gesprochen.

»Ich glaube, Papa ist gestorben«

In einem Fall habe etwa eine 46 Jahre alte Frau aus Bohdaniwka nordöstlich von Kiew berichtet, dass russische Soldaten in ihr Haus eingedrungen seien. Sie, ihr Mann und die zehnjährige Tochter seien in den Heizungsraum gedrängt worden. Dann hätten sie ihren Mann erst in den rechten Arm, dann in den Kopf geschossen. »Er war nicht sofort tot«, berichtete die Frau. »Von 21:30 Uhr bis 4 Uhr morgens hat er noch geatmet, war aber nicht mehr bei Bewusstsein.« Bei seinem letzten Atemzug habe sie sich an die Tochter gewandt und gesagt: »Ich glaube, Papa ist gestorben.«