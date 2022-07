Am Samstag sind zwei Raketen im Hafen von Odessa eingeschlagen und haben Hafenanlagen zerstört. Das verkündete die ukrainische Armee. Dieses vom ukrainischen Militär veröffentlichte Video soll Feuerwehrleute bei Löscharbeiten im Hafen von Odessa zeigen. Die Agentur Reuters konnte die Aufnahmen nicht unabhängig überprüfen. Russland hatte zunächst den Beschuss des Hafens dementiert, am Sonntag aber verkündet, man habe ein Kriegsschiff getroffen.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine: »Der heutige russische Raketenangriff auf unseren Hafen in Odessa ist ein zynischer Angriff. Er war auch ein Schlag gegen Russlands eigene politische Positionen. Wenn irgendjemand in der Welt zuvor gesagt hätte, dass eine Art von Dialog mit Russland, eine Art von Abkommen, notwendig wäre - sehen Sie sich an, was jetzt passiert. Heute haben die russischen Kaliber-Raketen die Möglichkeit solcher Aussagen zunichte gemacht.«

Erst einen Tag zuvor am Freitag hatten sich Kiew und Moskau unter Vermittlung der Türkei auf einen neuen Getreide-Deal verständigt. Die Getreidesilos im Hafen seien zwar nicht getroffen worden. Die Regierung in Kiew sieht durch den Angriff aber den Deal und die sichere Ausfuhr des Getreides aus dem Hafen Odessas in Gefahr. Die ukrainischen Landwirte stehen vor enormen Herausforderungen.

Oleksandr Chubuk, Bauernverbandschef Ukraine: »Wir haben keinen Platz, um unser Getreide zu lagern. Diejenigen, die die Möglichkeit und die finanziellen Möglichkeiten haben, ihr Getreide zu lagern, behalten es. Andere verkaufen einfach zu Dumpingpreisen und haben keine Hoffnung, jemals wieder säen zu können.«

Bauernverbandschef Chubuk forderte eine Preisparität, um teurer gewordenen Dünger und Diesel kaufen zu können. Nur so könnten die ukrainischen Landwirte ihre Produktion wieder aufbauen.

Die Ukraine hofft auf Milliardeneinnahmen durch den Verkauf von etwa 20 Millionen Tonnen Weizen und Mais. Dafür müssen diese in den nächsten Tagen sicher die Häfen verlassen können.