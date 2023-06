Raketenangriff auf Kramatorsk »Ich sehe nur Zerstörung, Angst und Horror«

Die Folgen zweier Raketenangriffe auf Kramatorsk: Russische Geschosse trafen am Dienstagabend unter anderem ein Lokal in der ostukrainischen Großstadt.

Valentina, Anwohnerin:

»Ich bin nach der Explosion hierhergelaufen, denn ich arbeite hier in der Nähe in einem Café, das ich gepachtet habe. Alles wurde in die Luft gejagt. Es gibt nichts mehr, keine Fenster, keine Türen. Ich sehe nur Zerstörung, Angst, Horror, im 21. Jahrhundert. Ich weiß nicht einmal, wie ich es beschreiben soll. Mein Sohn wurde im Krieg getötet, und jetzt das!«

Offiziellen Angaben zufolge wurden bei dem Angriff mindestens acht Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. Unter den Opfern, die aus den Trümmern des Lokals gezogen wurden, seien auch drei getötete Kinder. Das teilten die Behörden am Mittwochmorgen mit.

Alisa, Anwohnerin:

»An der Anzahl der Krankenwagen kann man die Opferzahlen ablesen. Die ganze Zerstörung ist schockierend, wenn man sie im wirklichen Leben sieht. Wenn man das auf Fotos sieht, ist es was anderes. Was man im Fernsehen sieht, ist nicht einmal ansatzweise damit zu vergleichen. Jetzt sieht man brennende Gebäude in meiner Stadt, in der ich seit 2014 lebe und in der immer das Leben geblüht hat. Ich bin direkt hinter diesem Gebäude zur Schule gegangen, und es tut weh, das alles zerstört zu sehen.«

Einsatzkräfte räumten auch am Morgen nach den Angriffen Trümmer beiseite, um weitere mögliche Verschüttete zu finden. Entgegen der offiziellen Behauptungen aus Moskau feuert die russische Armee immer wieder Raketen, Marschflugkörper und Drohnen auf ukrainische Wohngebiete.