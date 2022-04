Fahrt durch die umkämpfte Stadt Charkiw im Osten der Ukraine. Hier sollen bei einem Raketenangriff nach ukrainischen Angaben mindestens drei Menschen getötet und mehrere Menschen verletzt worden sein, darunter ein 14-jähriges Kind. Das russische Militär habe Artillerie und Mörser eingesetzt. Eine Anwohnerin kann die Lage in ihrem Wohngebiet kaum noch in Worte fassen.

Tatjana, Einwohnerin von Charkiw

»Es ist so furchtbar beängstigend. Wenn es abends dunkel wird, dann ist es noch schlimmer. Wenn es tagsüber Schießereien gibt, dann ist es noch irgendwie erträglich. Aber wenn der Abend kommt, dann ist es unbeschreiblich.«

Mehr als zwei Monate nach dem Beginn des Angriffskrieges hat die russische Armee zuletzt ihre Attacken im Osten und Süden der Ukraine verstärkt. Kiew räumte jetzt ein, dass die russischen Streitkräfte im Osten weiter vorgerückt seien und mehrere Dörfer im Donbass erobert hätten.

In dem von Russland eroberten Cherson haben russische Kräfte nach Angaben des ukrainischen Generalstaatsanwalts eine pro-ukrainische Kundgebung mit Tränengas und Blendgranaten aufgelöst. Die Regierung in Kiew geht davon aus, dass Russland mit einem Referendum eine neue Separatisten-Region im Süden schaffen will.

In seiner Ansprache vor Abgeordneten in Sankt Petersburg warnte Wladimir Putin den Westen mit deutlichen Worten.

Wladimir Putin, Präsident Russland

»Wer immer die Absicht hat, sich in das Geschehen einzumischen und damit Russland strategisch zu bedrohen, sollte wissen: Unsere Vergeltungsschläge werden blitzschnell sein. Wir haben alle Mittel dafür, die niemand sonst hat. Wir geben damit nicht an, wir werden diese Mittel, wenn nötig einsetzen. Ich möchte, dass jeder das weiß. Wir haben alle Entscheidungen diesbezüglich getroffen.«

Angesichts drohender »Zerstörung und schmerzlicher Opfer« rief der ukrainische Präsident Selenskyj in einer Videobotschaft die ukrainische Bevölkerung zu, Zitat, »Widerstandskraft und außerordentlicher Geschlossenheit« auf.

Amal Clooney, Menschenrechtsanwältin

»Die Ukraine ist momentan ein Schlachthof – mitten im Herzen Europas.«

Menschenrechtsanwältin Amal Clooney drängte in einer Sitzung des Uno-Sicherheitsrates auf rasche Aufklärung der Kriegsverbrechen.

Amal Clooney, Menschenrechtsanwältin

»Kann es sein, dass Tausende Kinder nach Russland deportiert werden? Kann es sein, dass Teenager in den Straßen vergewaltigt werden, oder vor ihren Familien? Wurde tatsächlich ein Gebäude, markiert mit dem Wort »Kinder«, bombardiert? Und werden Zivilisten in Mariupol systematisch gefoltert und ausgehungert? Leider ist die Antwort jeweils ein Ja.«

Wie Russland für Verletzungen des Kriegsrechts zur Verantwortung gezogen werden kann, ist unklar. Das Land habe auf Anfragen des Internationalen Strafgerichtsgerichtshofs bislang nicht geantwortet.