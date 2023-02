Knapp ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Uno-Staaten ein klares Signal für ein Kriegsende verlangt. »Heute muss sich jeder von uns entscheiden: Mit dem Unterdrücker isoliert dastehen – oder für den Frieden zusammenstehen«, sagte die Grünenpolitikerin bei ihrer Rede in der Uno-Vollversammlung in New York vor einer geplanten Abstimmung.