Annalena Baerbock ist von den Menschen beeindruckt, die in Russland gegen die von Machthaber Wladimir Putin befohlene Teilmobilmachung demonstrieren. Nach den Ankündigungen Putins sei nun jedem in Russland klar: »Russland führt Krieg gegen seinen Nachbarn, und es wird jeden in Russland betreffen«, sagte die Außenministerin am Rande der Uno-Generalversammlung in New York.