Der 74. Kriegstag in der Ukraine stand im Zeichen des Gedenkens an den Sieg über Nazideutschland vor 77 Jahren. Sowohl Kiew als auch Moskau zogen Parallelen zur aktuellen Kriegssituation und warfen sich gegenseitig das Anknüpfen an die faschistische Geschichte Europas vor. Die noch immer eingeschlossenen Kämpfer im Stahlwerk von Mariupol stellen sich am letzten Tag vor dem »Tag des Sieges«, der in Russland am 9. Mai gefeiert wird, indes auf eine Großoffensive ein. Insgesamt verschärfen sich die Gefechte im Osten der Ukraine weiter.

Außerdem sicherte der Westen der Ukraine weitere Unterstützung zu: In Kiew zeigten etwa Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) und Kanadas Regierungschef Justin Trudeau Präsenz. Im weiteren Tagesverlauf gaben dann die G7-Staaten die gemeinsame Abkehr von russischen Ölimporten bekannt und folgten somit dem Vorgehen von USA und EU.

Die Entwicklungen im Überblick. Humanitäre Lage Die Menschen im Osten der Ukraine sehen sich weiter heftigen Kämpfen ausgesetzt. Nach dem russischen Luftangriff auf eine Schule im Gebiet Luhansk am Samstagmorgen, rechnen die ukrainischen Behörden mit bis zu 60 Toten. Das teilte der Gouverneur der Region, Serhij Hajdaj, auf Telegram mit. Bisher hätten Einsatzkräfte zwei Leichen aus den Trümmern der Schule in Bilohoriwka geborgen. Allerdings werden noch 60 der 90 Personen vermisst, die im Schulgebäude Schutz vor dem Luftangriff gesucht hatten.

Auch aus der ukrainischen Hafenstadt Odessa meldet die Verwaltung zahlreiche zerstörte Wohnhäusern nach einem russischen Angriff am Samstag. Mehr als 250 Wohnungen seien durch den Raketenbeschuss beschädigt worden, teilte der Stadtrat Odessas auf Telegram mit. Davon sei nur noch ein Viertel derzeit bewohnbar. Über mögliche Todesopfer war zunächst nichts bekannt. Militärische Lage Im Osten der Ukraine verstärkte die russische Armee am Sonntag ihre Angriffe, an der Grenze zu Moldau war die Lage laut ukrainischem Generalstab »gespannt«. Auch die verschanzten ukrainischen Kämpfer im belagerten Stahlwerk in Mariupol bereiten sich nach den Evakuationen von Zivilisten in den vergangenen Tagen auf einen russischen Sturmangriff vor. In einer Online-Pressekonferenz betonten die Soldaten ihren Kampfgeist: »Wir werden weiter kämpfen, solange wir leben, um die russischen Besatzer zurückzuschlagen«, sagte Hauptmann Swjatoslaw Palamar, stellvertretender Kommandeur des Asow-Regiments.

An die internationale Gemeinschaft appellierte Palamar, bei der Evakuierung verwundeter Soldaten zu helfen. Auch widersprach Palamar der ukrainischen Regierungschefin Iryna Wereschtschuk, die am Samstagabend eine komplette Evakuierung aller verbliebenen Zivilisten in dem Industriekomplex bekannt gegeben hatte.

Sowohl Russland als auch die Ukraine melden heftige Kämpfe auf der Schlangeninsel im Schwarzen Meer. Das strategisch wichtige Eiland liegt 35 Kilometer von der Küste im Gebiet Odessa entfernt.

Laut dem russischen Militär wurden in der Nacht auf Sonntag ein ukrainischer Bomber vom Typ Su-24 und ein Hubschrauber vom Typ Mi-24 über der Insel abgeschossen sowie vor der Stadt Odessa eine Bayraktar-Drohne vom Himmel geholt.

Auf der Gegenseite meldete das ukrainische Militär zuletzt die Versenkung eines russischen Landungsschiffs auf der Insel. Zudem zeigte der Operationsstab des ukrainischen Wehrkommandos Süd ein Video mit dem angeblichen Abschuss eines russischen Hubschraubers über der Insel. Ukrainische Medien hatten zuvor sogar gemeldet, dass eine russische Fregatte in der Region nach Beschuss in Brand geraten sei. Für diese Berichte gibt es allerdings keine Bestätigung. Die russischen Streitkräfte hatten den ukrainischen Stützpunkt auf der Insel gleich zu Beginn des Krieges eingenommen. In dem Gebiet sank später das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte, der Lenkwaffenkreuzer »Moskwa«, offenbar nach ukrainischem Beschuss .

Das sagt Kiew Mit einer emotionalen Videoansprache aus dem schwer zerstörten Kiewer Vorort Borodjanka hat sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Wort gemeldet. Am Gedenktag zum Ende des Zweiten Weltkriegs zog er darin Parallelen zwischen dem Nazi-Überfall und der jetzigen russischen Invasion. »In der Ukraine haben sie eine blutige Neuauflage des Nazismus organisiert«, sagte Selenskyj in dem Video über den russischen Angriff auf sein Land. Er erinnerte zudem an den Beitrag des ukrainischen Volks zum Sieg der Anti-Hitler-Koalition. Die Ukraine habe unter Bombardements, Massenerschießungen und Okkupation gelitten, habe Menschen in Konzentrationslagern und Gaskammern, in Kriegsgefangenschaft und bei Zwangsarbeit verloren, am Ende aber trotzdem gewonnen. Beweis sei der zerstörte »Werwolf«-Bunker von Adolf Hitler nahe der ukrainischen Stadt Winnyzja. Das zeige, dass sich das Böse seiner Verantwortung nicht entziehen könne. »Es kann sich nicht im Bunker verstecken«, sagte Selenskyj unter Anspielung auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin, dem Kritiker seit Kriegsbeginn immer wieder vorwerfen, sich vorsichtshalber an einem geheimen sicheren Ort aufzuhalten. Das sagt Moskau In Russland laufen indes die letzten Vorbereitungen auf die international mit Spannung erwarteten Feierlichkeiten zum »Tag des Sieges« am Montag. Vorab veröffentlichte der Kreml auf seiner Website eine Grußbotschaft, in der die aktuelle Kriegssituation mit dem Zweiten Weltkrieg vergleichen wird: »Wie 1945 wird der Sieg unser sein«, heißt es in der Botschaft. Und: »Unsere heilige Pflicht ist es, die ideologischen Erben derer, die besiegt wurden«, daran zu hindern, sich »ihre Revanche« zu verschaffen.

Bei der traditionellen Parade in Moskau sollen rund 11.000 Soldaten marschieren. Außerdem werden Panzer und andere Militärtechnik gezeigt. Acht Kampfflugzeuge sollen darüber hinaus am Himmel den Buchstaben »Z« formen, der das offizielle Symbol für Russlands Militäreinsatz in der Ukraine ist. Das sagen die USA und die G7-Staaten Die führenden demokratischen Industriestaaten haben sich per Videoschalte über ihr gemeinsames Vorgehen im Ukrainekrieg verständigt. Geschlossen stellen sie sich hinter die Position der USA und der EU, aus den Ölimporten aus Russland schrittweise auszusteigen. »Wir werden dafür sorgen, dass wir dies rechtzeitig und geordnet tun, und zwar in einer Weise, die der Welt Zeit gibt, alternative Lieferungen zu sichern«, hieß es in einer am Sonntag veröffentlichten G7-Erklärung. Neben den Staats- und Regierungschefs von USA, Frankreich, Italien, Großbritannien, Kanada und Japan, nahm auch der ukrainische Präsident Selenskyj an dem Treffen teil. Die G7-Staaten verurteilten Russland zudem für den Angriffskrieg. »Wir sind entsetzt über den massiven Verlust von Menschenleben, den Angriff auf die Menschenrechte und die Zerstörung, die das russische Vorgehen in der Ukraine angerichtet hat«, heißt es in der Erklärung.

Ein US-Regierungsvertreter kündigte außerdem ein Verbot für unternehmerische Dienstleistungen für Firmen oder Personen in Russland an. Außerdem würden die amerikanischen Exportkontrollen verschärft und Sanktionen gegen drei der wichtigsten Fernsehsender verhängen, die direkt oder indirekt von der Regierung von Präsident Wladimir Putin kontrolliert würden: Perwy Kanal. Rossija-1 und NTW.

