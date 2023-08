Erneut konnten unbemannte Luftfahrzeuge in den Luftraum von Moskau vordringen. Der Kreml beschuldigt die Ukraine, hinter dem Angriff zu stehen. Eine der Drohnen wurde von der Luftabwehr über Krasnogorsk abgeschossen, einer Stadt nur wenige Kilometer östlich von Russlands Hauptstadt. Dabei sei ein Hochhaus beschädigt worden. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Einsatzkräfte. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Ivan, Anwohner:

»Ja, wir haben es gehört. Wir wurden heute Morgen um 2:40 Uhr von einem lauten Knall geweckt. Wir gingen zum Fenster und sahen herumliegendes Glas und Fensterrahmen. Steine lagen überall. Wir gingen runter und stellten fest, dass unser Auto kaputt war. Sie sagen, es war eine Drohne, so was in der Art. Und seitdem sind wir hier auf der Straße, füllen Berichte aus und begutachten den Schaden.«

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums gab es bei dem jüngsten Angriff keine Toten oder Verletzten.

Igor, Anwohner:

»Ehrlich gesagt, mache ich mir weniger Sorgen um mich als um meine Familie. Ich überlege, sie für eine Weile von hier wegzubringen.«

Ivan, Anwohner:

»Ich denke, es ist sicher. Ich glaube nicht, dass wir ständig solche Angriffe haben werden. Wir leben halt in solchen Zeiten. Kein Grund zur Sorge.«

Der Luftraum über Moskau wurde kurzzeitig geschlossen. Alle Flughäfen der Stadt hatten in der Nacht zum Dienstag Starts und Landungen vorübergehend ausgesetzt oder verzögert, wie die Nachrichtenagentur Tass berichtete.

Russische Beamte erklärten am frühen Dienstagmorgen, das Militär habe weitere ukrainische Drohnen über dem Schwarzen Meer nahe der Krim abgeschossen. Zudem sei eine Reihe ukrainischer Drohnenangriffe auf russische Kriegsschiffe im Schwarzen Meer vereitelt worden.