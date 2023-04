Eine Spezialeinheit auf dem Weg in den täglichen Häuserkampf. Die ukrainischen Streitkräfte haben dieses Video veröffentlicht, untermalt mit enstprechender Musik.

Die Bilder belegen, dass der oft verwendete Begriff einer völlig zerstörten Stadt nicht übertrieben ist. Die Verteidiger verschanzen sich in einem verlassenen Gebäude, bis das von russischer Artillerie beschossen wird. Dann wechseln sie den Standort. So geht das weiter, bis in einem Stadtviertel nur noch Ruinen und Schuttberge übrig sind.

Ein weiteres Video einer ukrainischen Einheit, in einem anderen Teil der Industriestadt, die vor dem Krieg rund 70.000 Einwohner hatte. Trotz der seit neun Monaten andauernden heftigen Kämpfe leben hier immer noch Zivilisten. Die folgende Szene zeigt deren Abstumpfung. Der Soldat empfiehlt dem Mann, in einem Keller vor dem Beschuss in Deckung zu gehen.

"Das wäre sicherer für dich!" – "Ich weiß gar nicht, worauf ich noch warte." … "Das war ziemlich weit weg."

Wieviele Soldaten auf beiden Seiten schon Leben oder Gesundheit in Bachmut verloren haben, lässt sich kaum noch schätzen. Westlichen Militärexperten sind es aufseiten der russischen Angreifer weitaus mehr - eingenommen haben sie die Stadt trotzdem immer noch nicht. Das bestätigt auch Jewgenij Prigoschin, Chef der Wagner-Söldnertruppe und Inbegriff einer Angriffstaktik ohne Rücksicht auf Verluste.

OT Jewgenij Prigoschin, Wagner-Befehlshaber

"Dies hier ist der Friedhof von PMC Wagner, zu dem es so viele Diskussionen und Fragen gab. Wir können unsere Kämpfer hier begraben, kein Problem. Wir werden ihn noch verschönern und ein Denkmal darauf machen für kommende Generationen. Wir müssen verstehen, dass jeder Krieg auch zu Verlusten unter Kämpfern führt – aber ihr Andenken bleibt. Ja, der Friedhof wächst. Menschen, die im Krieg kämpfen sterben manchmal. So ist das eben."

Diese ukrainische Einheit außerhalb von Bachmut macht sich auf den Weg, um den Verteidigern zu Hilfe zu kommen.

OT »Flash«, Ukrainischer Soldat

"Wir sind seit einem Jahr fast täglich an der Front, bei Tag und bei Nacht. Ich war erst in der Region Charkiw, jetzt sind wir hier. Wir machen uns jetzt bereit, in die Schlacht um Bachmut zu gehen. Die Situation in der Stadt ist ernst."

Die Taktik der ukrainischen Militärführung ist seit Wochen diese: Bachmut zu halten, um die russischen Angreifer aufzureiben und Zeit zu gewinnen für die Vorbereitung der eigenen Gegenoffensive anderswo an der Front. Ob diese Taktik aufgeht, wird sich im Frühjahr zeigen.