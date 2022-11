Scheinfirmen sollen die Hilfen in Bargeld umgewandelt haben

Den Angaben in Kiew zufolge soll das staatliche Geld auf Konten einer Freiwilligenorganisation überwiesen worden sein mit dem angeblichen Auftrag, schusssichere Westen für die Soldaten zu kaufen. Stattdessen sei das Geld über Scheinfirmen verschoben und in Bargeld umgewandelt worden. So sei es in die Hand der Beschuldigten gekommen, hieß es weiter. Ihnen drohen bei einer Verurteilung bis zu zwölf Jahre Haft.