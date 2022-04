Kanzler Olaf Scholz gerät in der Frage von Waffenlieferungen an die Ukraine immer stärker unter Druck, zumal andere Regierungschefs mit Besuchen vor Ort punkten und manche umfangreiche militärische und finanzielle Hilfe geben. Allen voran die Vereinigten Staaten. Derweil rücken russische Truppen weiter ins Land vor, sie haben mehrere Städte eingenommen und etwa Charkiw unter »wütenden Beschuss« genommen, wie es der Bürgermeister formulierte. So steigt auch die Zahl der Menschen im Land, die ihr Zuhause verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen, immer weiter. Millionen sind auf der Flucht, andere sitzen fest, etwa im Stahlwerk von Mariupol.

Die Entwicklungen im Überblick. Die militärische Lage Nach fast zwei Monate dauernden Kämpfen ist die strategisch wichtige Hafenstadt Mariupol eingenommen, behauptet Russland. Viele ukrainische Kämpfer und Zivilisten sind allerdings noch in einem Stahlwerk der Stadt eingeschlossen. Dieses solle nun jedoch nicht mehr erstürmt, sondern abgeriegelt werden, sagt Präsident Wladimir Putin. »Blockiert diese Industriezone so, dass nicht einmal eine Fliege rauskommt«. Die ukrainischen Kämpfer sollten die Waffen niederlegen, dann kämen sie mit dem Leben davon.

Bild vergrößern Stahlwerk in Mariupol: Es soll laut Putin nicht mehr erstürmt, sondern hermetisch abgeriegelt werden Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / REUTERS

Der Bürgermeister der Stadt, Wadym Bojtschenko, hingegen widersprach der russischen Behauptung: »Die Stadt ist und bleibt ukrainisch.« Kämpfer würden weiterhin Stellungen in der Stadt halten. Sehen Sie hier sein Pressestatement im Video. Die südostukrainische Hafenstadt war schon kurz nach Beginn des am 24. Februar begonnenen Angriffskriegs gegen die Ukraine von russischen Truppen eingekreist worden. Mariupol hatte vor dem Krieg mehr als 400.000 Einwohner, etwa 100.000 sind noch in der Stadt. Mehrere Versuche einer geordneten Evakuierung von Zivilisten sind fehlgeschlagen.

Die russischen Streitkräfte nahmen nach eigenen Angaben auch die Kleinstadt Kreminna im Osten der Ukraine ein, die zuvor von der ukrainischen Armee in eine Befestigungsanlage verwandelt worden war. Russische Truppen stoßen in der Ukraine insgesamt weiter vor, die befürchtete Großoffensive im Osten des Landes könnte jedoch erst noch bevorstehen. Entlang der gesamten Front in den Gebieten Donezk, Luhansk und Charkiw griffen die Russen zwar seit Dienstag an, sagte der Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrats, Olexij Danilow, in einem Radio-Interview. Es handele sich aber wahrscheinlich erst um »Probeangriffe«. Der Großteil von Luhansk ist nach ukrainischen Angaben bereits unter russischer Kontrolle.

Die humanitäre Lage »Hochdramatisch und kaum zu ertragen«, so hat die grüne Außenministerin Annalena Baerbock die Lage für die Menschen in Mariupol am Donnerstag beschrieben. Sie verdeutliche, »mit welcher Brutalität die russische Regierung diesen Krieg führt«. Baerbock warf Russland »ein Ausbluten, ein Aushungern« der Stadt vor. Sie drängte eindringlich darauf, eine Evakuierung der Menschen zu ermöglichen, denen es an Wasser, an Lebensmitteln und lebenswichtigen Medikamenten fehlt. Die ukrainische Regierung forderte von Russland für das Stahlwerk nahe der Stadt einen humanitären Korridor. »Dort befinden sich gerade etwa 1000 Zivilisten und 500 verwundete Soldaten. Sie müssen alle heute aus Azovstal herausgeholt werden!«, schrieb Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk im Nachrichtenkanal Telegram. Mindestens drei Busse mit Menschen aus Mariupol sollen es am Donnerstag nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP nach Saporischschja geschaft haben. Das Bild unten zeigt, wie sich einige erleichtert in die Arme fallen.

Bild vergrößern Foto: ROMAN PILIPEY / EPA

Insgesamt haben bisher mehr als ein Viertel der rund 44 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner in der Ukraine seit Beginn der russischen Invasion ihr Zuhause verlassen – oder verloren. Sie sind auf der Flucht vor Bomben und Zerstörung. Mehr als fünf Millionen Menschen haben sich seit dem Beginn von Putins Angriffskrieg in Nachbarländern in Sicherheit gebracht. 7,7 Millionen sind nach neuen Zahlen der Uno-Organisation für Migration innerhalb ihres eigenen Landes auf der Flucht. Das entsprecht den Angaben zufolge rund 17 Prozent der Bevölkerung vor Beginn des Krieges.

Das sagt Kiew: »Wir brauchen entsprechende Waffen« Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hält die nun von Russland kontrollierte Hafenstadt Mariupol noch nicht für komplett verloren. »Die Situation ist schwierig, die Situation ist schlecht«, sagte der Staatschef am Donnerstag Journalisten örtlichen Medien zufolge in Kiew. Es gebe mehrere Wege, die Stadt zu befreien, und zwar »einen militärischen Weg, auf den man sich vorbereiten muss, und wir bereiten uns vor«, sagte Selenskyj. Dazu brauche es die Hilfe westlicher Partner, so der Präsident. »Für uns selbst ist es schwierig, wir brauchen entsprechende Waffen, doch denken wir darüber nach«, meinte er.

Ein anderer Weg sei ein diplomatischer, humanitärer. Kiew habe Moskau bereits mehrere Varianten vorgeschlagen, darunter einen Austausch von »Verwundeten gegen Verwundete«. »Dort gibt es über 400 Verwundete in dieser Zitadelle. Das sind nur die Soldaten.« Es gebe ebenfalls verletzte Zivilisten. »Vor uns liegen entscheidende Tage«, betonte der Regierungschef, »die entscheidende Schlacht um unseren Staat, um unser Land, um den ukrainischen Donbass.« So agiert das Ausland: umfangreiche militärische und finanzielle Hilfe

Bild vergrößern Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez in Borodjanka: »Wir werden das ukrainische Volk nicht allein lassen« Foto: Pool Moncloa; Borja Puig De La Be / dpa

Der spanische Regierungschef Pedro Sánchez und die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen waren am Donnerstag zu einem Solidaritätsbesuch in die Ukraine gereist. Sie äußerten sich nach einem Besuch in dem Kiewer Vorort Borodjanka erschüttert. »Es macht betroffen, die Schrecken und die Gräueltaten von Putins Krieg auf den Straßen von Borodjanka zu sehen. Wir werden das ukrainische Volk nicht allein lassen«, schrieb Sánchez auf Twitter. In Borodjanka waren kurz zuvor nach ukrainischen Angaben zwei weitere Massengräber entdeckt worden. Einige der Leichen hätten Folterspuren aufgewiesen. Diese Verbrechen dürften nicht ungestraft bleiben, betonten Sánchez und Frederiksen. Frederiksen sprach vor dänischen Reportern von Kriegsverbrechen, die dokumentiert werden müssten. »Das sind auch sehr, sehr brutale Übergriffe gegen eine Zivilbevölkerung, die niemandem etwas getan hat und nur den Wunsch hat, ein friedliches Leben zu führen, wie wir anderen es tun.« Laut Sánchez ist ein spanisches Schiff mit 200 Tonnen Munition und anderen Ausrüstungsgegenständen für die Ukraine auf dem Weg nach Polen. Sein Land habe seit Kriegsbeginn schon elf Transportmaschinen mit militärischen Gütern für die Ukraine auf den Weg gebracht. Frederiksen sagte, Dänemark spende der Ukraine weitere Waffen und militärische Ausrüstung im Wert von rund 80 Millionen Euro. Um welche Waffen es sich handelt, ließ sie offen.

Bild vergrößern US-Präsident Joe Biden bei seiner Rede zur Ukraine-Politik: Er will Geld »direkt an die Frontlinien der Freiheit« schicken Foto: Evan Vucci / AP

US-Präsident Joe Biden kündigte an, die Vereinigten Staaten wollten der Ukraine weitere Waffen und Munition im Wert von bis zu 800 Millionen Dollar, umgerechnet rund 736 Millionen Euro, liefern. Die Unterstützung werde »direkt an die Frontlinien der Freiheit« geschickt. Zusätzlich sollten weitere 500 Millionen Dollar, umgerechnet rund 460 Millionen Euro, an wirtschaftlicher Hilfe fließen. Erst in der vergangenen Woche hatte die US-Regierung ein 800 Millionen Dollar schweres Militärhilfe-Paket angekündigt. Die USA haben der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar mit der neuen Zusage bereits Waffen im Wert von mehr als 3,3 Milliarden US-Dollar versprochen oder bereits geliefert. Das neue Paket solle helfen, die Großoffensive Russlands im Osten der Ukraine abzuwehren, sagte Biden. Mit Blick auf die gefürchtete russische Offensive im Donbass sprach Biden von einem »kritischen Zeitfenster«, in dem die »Weichen für die nächste Phase dieses Krieges« gestellt würden. Zum ausführlichen Bericht, bitte hier entlang. Deutschland unter Druck: Je brisanter die militärische Lage in der Ukraine, desto größer der Druck auf die deutsche Bundesregierung, und zwar im In- und Ausland: Vor allem Kanzler Olaf Scholz wird allzu zögerliches Vorgehen vorgeworfen. Er werde Scholz klarmachen, dass dies ein Wendepunkt in der Geschichte Europas und der Welt sei, sagte Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki. Die Ukrainer brauchten etwas, womit sie sich verteidigen könnten. »Hier ist die zweideutige Haltung Deutschlands sicherlich nicht hilfreich.« Scholz hatte diese Woche erklärt, dass Deutschland bei Waffenlieferungen aus eigenen Beständen nun an seine Grenzen stoße. Die Fähigkeit, das eigene Land gegen einen russischen Angriff zu verteidigen, müsse gewährleistet bleiben. Die Ukraine fordert von der Bundesregierung jedoch Waffen wie Luftabwehrsysteme, Kampf- und Schützenpanzer sowie schwere Artillerie, um der erwarteten russischen Offensive in der Ostukraine standhalten zu können. Berlin bereitet nun einen ersten Ringtausch für die Lieferung schwerer Waffen vor: Dabei soll offenbar der Nato-Partner Slowenien eine größere Stückzahl seiner alten Kampfpanzer an die Ukraine abgeben und aus Deutschland dafür den Schützenpanzer Marder sowie den Radpanzer Fuchs erhalten. Die Idee: Mit den in die Jahre gekommenen Waffen können die ukrainischen Streitkräfte ohne spezielle Ausbildung umgehen. Sie können also schneller eingesetzt werden. Details lesen Sie hier. Erstmals bekannt ist inzwischen auch, welche militärischen Mittel Deutschland bereits an die Ukraine geliefert hat.