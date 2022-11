Militärunterricht an Schulen

Der Kreml will mit einem geplanten verpflichtenden Militärunterricht an Schulen versuchen, die Bereitschaft zu Mobilisierung und Wehrdienst bei jungen Menschen zu erhöhen. Dies teilte das Verteidigungsministerium in London am Sonntag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit. Das Training ziele darauf ab, Schüler, die sich dem Wehrpflichtalter nähern, mit militärischen Fähigkeiten auszustatten. »Diese Initiative ist wahrscheinlich auch Teil eines umfassenderen Projekts, um der russischen Bevölkerung eine Ideologie des Patriotismus und des Vertrauens in öffentliche Institutionen einzuflößen«, hieß es weiter.