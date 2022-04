Belagerte Hafenstadt Mariupol Ukraine prüft Berichte über angeblichen Chemiewaffeneinsatz Russlands

Das nationalistische ukrainische Asow-Regiment hatte in der Nacht von einem Angriff mit chemischen Waffen auf Mariupol berichtet. Zuvor hatte der britische Militärgeheimdienst vor einem möglichen Einsatz von Phosphormunition vonseiten Russlands in Mariupol gewarnt. Russland habe solche Waffen bereits in der Region Donezk eingesetzt, hieß es aus London.