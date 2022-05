Junge Männer mit amputierten Gliedmaßen, erschöpfte Blicke, blutverschmierte Militärkleidung. Die Bilder aus dem belagerten Stahlwerk Asow-Stahl in Mariupol, die vom Asow-Regiment veröffentlicht wurden, erzählen die Geschichte des erbitterten Kampfes um die letzte Bastion der Hafenstadt. Das Asow-Stahl-Gelände steht seit Wochen unter dauerhaftem Beschuss durch Moskaus Truppen. Fällt das Stahlwerk, ist Mariupol vollständig unter russischer Kontrolle.

Ukrainische Soldaten, darunter Kämpfer des Asow-Regiments, haben noch nicht aufgegeben. Sie sind die letzten Menschen, die sich noch inner- und unterhalb des Industriegeländes befinden. Soldaten und Zivilisten waren wochenlang im Stahlwerk eingeschlossen , nachdem es von Moskaus Truppen umzingelt worden war. Jetzt sind nur noch die Kämpfer da.

Auf den Bildern sind schwer verwundete ukrainische Soldaten zu sehen, die offenbar in dunklen OP-Nischen versorgt wurden. Einigen von ihnen mussten Körperteile wie Arme oder Beine amputiert werden. Andere haben Wunden im Gesicht. Die meisten erwecken den Eindruck, durch Explosionen verletzt worden zu sein.

Nach der gelungenen Evakuierung der letzten Zivilisten will die Regierung in Kiew auch schwer verletzte Soldaten aus dem Industriekomplex befreien. »Wir bereiten jetzt die zweite Etappe der Evakuierungsmission vor, der Verwundeten und Ärzte«, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj vergangene Woche. Moskau hat jedoch mehrfach angekündigt, die ukrainischen Kämpfer in Gefangenschaft nehmen zu wollen – selbst, wenn sie aufgeben würden.