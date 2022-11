Bei einer Diskussion des Senders CNN in Portugal sagte Johnson, unter den europäischen Regierungen habe es vor dem russischen Einmarsch am 24. Februar sehr unterschiedliche Positionen gegeben. Deutschlands Sichtweise sei es an einem Punkt gewesen, dass ein russischer Angriff ein Desaster wäre – und dass »es am besten wäre, wenn die ganze Sache schnell vorüber wäre und die Ukraine zusammenklappen würde«, sagte der britische Ex-Premier.