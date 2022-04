Der Kreml hatte seine völkerrechtswidrige Invasion in der Ukraine mit einer angeblichen »Entnazifizierung« begründet – die russischen Truppen scheitern aber an der Realität, die Armee kann kaum Erfolge vermelden. Präsident Wladimir Putin wird nach Ansicht des britischen Premierministers Boris Johnson dennoch gesichtswahrend aus dem Krieg kommen.

Er habe den »politischen Spielraum«, seine Invasion in der Ukraine dank der Zensur in Russland zu beenden, ohne eine Niederlage einräumen zu müssen. Dies liege an »der massiven russischen Unterstützung für sein Handeln und der offensichtlichen Vergesslichkeit der russischen Medien«, sagte Johnson dem Sender TalkTV.

Krieg in Osteuropa: Russland droht mit Attacken auf Vertreter westlicher Länder in Kiew

Krieg in Osteuropa: Russland droht mit Attacken auf Vertreter westlicher Länder in Kiew

Krieg in Osteuropa: Russland droht mit Attacken auf Vertreter westlicher Länder in Kiew

Krieg in Osteuropa: Russland droht mit Attacken auf Vertreter westlicher Länder in Kiew

Johnson empfiehlt nun indirekt, auf solche Warnungen wenig zu geben. »Die Leute sagen, wir müssen Zugeständnisse machen, wir müssen uns Sorgen machen, was Putin tun könnte, weil er eine Niederlage riskiert.« Dies sei allerdings nicht nötig, da Putins Machtposition wegen seiner Kontrolle über die Medien gesichert sei. Infolgedessen könnte Putin dem russischen Volk sagen, dass die in der Ukraine begonnene Operation »vollendet« und »technisch ein Erfolg« gewesen sei – auch wenn dies vielleicht nicht den Tatsachen entspricht.

Ungeachtet der russischen Drohungen sprach sich Johnsons Außenministerin Liz Truss daher für eine Ausweitung der Waffenproduktion und -lieferung an die Ukraine aus. »Das Schicksal der Ukraine bleibt in der Schwebe«, wird sie laut einer Vorschau auf ihre Rede vor Diplomaten und Wirtschaftsführern am Mittwoch in London sagen. Die Unterstützung für Kiew müsse deshalb weiter verstärkt werden. »Schwere Waffen, Panzer, Flugzeuge – wir müssen tief in unsere Lagerbestände greifen und die Produktion hochfahren.«