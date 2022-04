Für die Personenschützer des britischen Premiers war es wohl einer der stressigeren Arbeitstage. Schwer bewacht spaziert Boris Johnson gemeinsam mit dem ukrainischen Staatspräsidenten Wolodymyr Selenskyj demonstrativ durch die Innenstadt von Kiew und plaudert sogar mit Passanten.

Boris Johnson, Premierminister

»Sie haben einen bemerkenswerten Präsidenten, Herrn Selenskyj, der eine überragende Arbeit macht. Wir werden das ukrainische Volk unterstützen, wie lange es auch dauern mag.«

Johnsons Staatsbesuch am Samstag war nicht angekündigt worden.

Wolodymyr Selenskyj, Staatspräsident Ukraine

»Es ist wichtig, dass Sie in diesen schwierigen und turbulenten Zeiten kommen.«

Es müsse sichergestellt werden, dass die Ukraine als freie Nation überlebe und gedeihe, sagte Johnson und kündigte weitere Sanktionen gegen Russland an.

Boris Johnson, Premierminister Großbritannien

»Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir den ökonomischen Druck auf Russland Woche für Woche erhöhen. Wir werden nicht nur Vermögenswerte einfrieren und Oligarchen sanktionieren, sondern uns auch von russischen fossilen Brennstoffen unabhängiger machen.«

Auch Zusagen über weitere Waffenlieferungen brauchte Johnson mit: 120 gepanzerte Fahrzeuge und Anti-Schiffsraketen. Am Freitag hatte Johnson bereits Waffenlieferungen im Wert von umgerechnet 120 Millionen Euro angekündigt. Und dazu gab es nun noch den symbolträchtigen Gang durch die Stadt. Die Bilder aus Kiew dürften Johnson auch zu Hause in Großbritannien politisch nützen, stand er doch in den vergangenen Wochen in der Kritik, nicht entschieden genug gegen die zahlreichen russischen Oligarchen vorzugehen, die sich in London niedergelassen haben. Neben dem britischen Premier waren in den vergangen Tagen EU-Kommissionschefin von der Leyen, der EU-Außenbeauftragte Borrell und der österreichische Bundeskanzler Nehammer zu Solidaritätsbesuchen nach Kiew gereist.