Die Ukraine dringt auf die Lieferung schwerer Waffen gegen Russland . Im SPIEGEL-Spitzengespräch mit Markus Feldenkirchen forderte Botschafter Andrij Melnyk ein Krisentreffen im Kanzleramt mit Teilnehmern aus dem Auswärtigen Amt, dem Verteidigungs- und Wirtschaftsministerium, aber auch aus der Rüstungsindustrie. »Wir wollen ehrlich und ernsthaft die Diskussion fortsetzen und schauen, was ist realistisch und was nicht«, sagte Melnyk.

»Wir müssen davon ausgehen, dass dieser Krieg noch viele Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern kann«, so der Botschafter. »Wir könnten also schon heute etwas bestellen, auch wenn die Lieferzeiten lange sind.« Die Ukraine wisse immer noch nicht, in welchem Umfang die Bundesregierung die Ukraine unterstütze.