Nun hat EU-Ratschef Charles Michel es dennoch versucht: In einem Telefonat hat er nach eigenen Angaben Putin dazu aufgefordert, humanitäre Korridore in das belagerte Mariupol einzurichten und eine Feuerpause anzuordnen – vor allem mit Blick auf das orthodoxe Osterfest am Wochenende. Das erklärte der EU-Politiker in einem Statement auf Twitter.