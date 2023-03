Schon im vergangenen Jahr soll es in China Pläne gegeben haben, das russische Militär deutlich handfester zu unterstützen als bislang bekannt. Nach SPIEGEL-Informationen soll damals ein Unternehmen unter Kontrolle der chinesischen Volksbefreiungsarmee geplant haben, Ersatzteile für russische Kampfjets vom Typ Su-27 und weitere Modelle zu liefern.

Chinas Außenminister telefoniert mit ukrainischem Amtskollegen

China inszeniert sich in dem Konflikt als neutraler Vermittler, der weder Russland, noch die Ukraine unterstütze. Am Donnerstag hatte Chinas Außenminister Qin Gang seinen ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba in einem Telefonat abermals zu Friedensgesprächen mit Moskau aufgefordert. »China hofft, dass alle Parteien ruhig, vernünftig und zurückhaltend bleiben und Friedensgespräche so bald wie möglich wiederaufnehmen«, sagte Qin.