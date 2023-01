Die Bundesregierung stand entsprechenden Forderungen bislang zurückhaltend gegenüber. Alliierte fordern schon länger, die Panzer zu liefern. Die Bundesregierung spielt eine Schlüsselrolle in der Debatte, weil die Leopard-2-Panzer in Deutschland entwickelt wurden und von anderen Ländern nicht ohne deutsche Genehmigung an die Ukraine abgegeben werden dürfen.