Selenskyj will »starke Entscheidungen« in Ramstein

Präsident Selenskyj betonte, dass seine Regierung viel von dem Treffen in Ramstein erwarte. »Wir erwarten starke Entscheidungen«, sagte er am Donnerstagabend in einer Videoansprache. Selenskyj hat in den vergangenen Tagen mehrfach erklärt, dass sein Land vor allem Kampfpanzer benötige.

»Die Ukrainer erwarten vom Ramstein-Gipfel einen echten Durchbruch bei der Lieferung modernster Waffensysteme«, sagte Vizeaußenminister Andrij Melnyk dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. »Die größte Bitte an die Ampelregierung für das Ramstein-Treffen wäre, dass Deutschland nicht nur seine merkwürdige Blockadehaltung bei den Leopard-Panzern beendet, sondern wahre Führung demonstriert und eine mächtige Panzer-Koalition für die Ukraine bildet.«