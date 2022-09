Die russischen U-Boote haben laut Peters jedoch einen Stellenwert, der über den militärischen Nutzen hinausgeht. »U-Boote haben traditionell in der russischen Marine einen extrem hohen Stellenwert, weil sie schon im Kalten Krieg das waren, womit man in der eigenen Wahrnehmung und auch im Narrativ gegenüber der eigenen Bevölkerung den Westen das Fürchten gelehrt hat«, sagt er.

Verliert die russische Marine dadurch an Schlagkraft?

Noworossijsk in der Oblast Krasnodar liegt zwischen Sotschi und der Krim, nur etwas mehr als 100 Kilometer Luftlinie von der Straße von Kertsch entfernt. Der Weg ins Asowsche Meer vor der Ukraine dürfte durch die Umstationierung also nicht länger werden. Dennoch verliere Russland im direkten Konfliktgebiet an Schlagkraft, sagt Peters. Es sei vor dem Hintergrund der laufenden ukrainischen Gegenoffensive im Süden ein Verlust an weitreichender Präzisionsschlagfähigkeit. Theoretisch könnten die Marschflugkörper der U-Boote auch aus Noworossijsk ukrainische Ziele treffen.

»Theoretische Reichweite ist aber nicht gleich Gefechtsreichweite«, erklärt Peters. »Die Marschflugkörper benötigen Zieldaten, welche sie dann selbstständig anfliegen. Je dynamischer das Gefechtsumfeld, umso schwieriger sind diese zu generieren.« Und im Bereich der präzisen Zieldatengenerierung habe Russland große Defizite offenbart. »Es ist durchaus ein taktischer Nachteil für die russische Seite, wenn sie gezwungen ist, diese Flugkörper aus mehreren hundert Kilometern Entfernung abzufeuern.«

Ein weiteres Problem: Präzisionsflugkörper sind sehr teuer, können also nicht nach Belieben verschossen werden kann. »Es ist anzunehmen, dass Russland nicht mehr über große Bestände verfügt«, sagt Peters. »Vor Wochen ist Russland dazu übergegangen, konventionelle Artillerie in Masse einzusetzen«. Die russischen Streitkräfte seien eine gigantische Blackbox, sagt Peters. »Viele Fähigkeiten, die man den Russen im Vorfeld zugesprochen hat, haben sich inzwischen als offensichtlich nicht in dem Maße existent herausgestellt.«