Das sagt Moskau

Moskau hat sich bislang nicht zu den bei Isjum entdeckten Gräbern geäußert. Die russische Regierung bestreitet aber regelmäßig, im Krieg Gräueltaten begangen oder Zivilisten ins Visier genommen zu haben.

Der Leiter der prorussischen Verwaltung, die das Gebiet Anfang des Monats verlassen hat, beschuldigte die Ukrainer, die Gräueltaten in der Stadt Isjum inszeniert zu haben. »Ich habe nichts von Beerdigungen gehört«, sagte Witali Gantschew dem staatlichen Fernsehen Rossija-24.

Waffen für die Ukraine

Der Vorsitzende des Nato-Militärausschusses, Admiral Rob Bauer, sieht in der westlichen Militärhilfe und der Kriegsführung des ukrainischen Militärs entscheidende Faktoren für die jüngsten Erfolge Kiews. »Die Munition, Ausrüstung und Ausbildung, die die Verbündeten und andere Nationen liefern, machen auf dem Schlachtfeld einen echten Unterschied«, sagte der Niederländer am Samstag in Estlands Hauptstadt Tallinn, wo sich der Ausschuss traf, dem die Generalstabschefs der 30 Mitgliedsstaaten angehören.

Die ukrainische Armee hatte zuletzt bei einer Gegenoffensive im Osten des Landes von russischen Kräften besetztes Gebiet zurückerobert. Nach Angaben von Bauer will die Nato die Ukraine »so lange unterstützen, wie es nötig ist. Der Winter kommt, aber die Unterstützung soll unerschütterlich bleiben«, sagte er.

Am Samstag wurde bekannt, dass die Bundesregierung der Ukraine den Kauf von Haubitzen aus deutscher Produktion genehmigt hat. Ein Regierungssprecher sagte auf Anfrage: »Wir können bestätigen, dass eine Genehmigung zur Ausfuhr von 18 Haubitzen vom Typ RCH-155 erteilt wurde.« Die »Welt am Sonntag« hatte zuvor unter Berufung auf ihr vorliegende Dokumente darüber berichtet. Demnach geht es um einen geplanten Auftrag Kiews beim Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann (KMW) im Wert von 216 Millionen Euro. Die Haubitzen könnten allerdings frühestens in zweieinhalb Jahren ausgeliefert werden.